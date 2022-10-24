Окупанти тікають з Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства, – Хлань
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Ситуація на Херсонщині розвивається досить динамічно. Окупанти та колаборанти покидають правобережну частину Херсонщини. Це відбувається з тотальним пограбунком. Окупанти вивозять обладнання з лікарень, з державних та навіть приватних підприємств. Вони запаковують цінне обладнання та вивозять на лівий берег Дніпра. Далі воно рухається десь у сторону Криму", – заявив він.
За його словами, окупанти вдалися до того, що грабують та вивозять музейні експонати з Херсонського краєзнавчого музею.
"Усе, що має історичну та археологічну цінність, окупанти запаковують та вивозять. Сьогодні ми вже стали свідками того, що окупанти навіть забрали з собою пам’ятники Суворову та Ушакову з вулиць Херсона. З'являється інформація, що в планах окупантів – викопати мощі Потьомкіна з його поховання у Херсоні. Відбувається якась тотальна шизофренія окупантів", – підкреслив він.