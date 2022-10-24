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Окупанти тікають з Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства, – Хлань

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памятник
Російські окупанти покидають правобережну частину Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Ситуація на Херсонщині розвивається досить динамічно. Окупанти та колаборанти покидають правобережну частину Херсонщини. Це відбувається з тотальним пограбунком. Окупанти вивозять обладнання з лікарень, з державних та навіть приватних підприємств. Вони запаковують цінне обладнання та вивозять на лівий берег Дніпра. Далі воно рухається десь у сторону Криму", – заявив він.

За його словами, окупанти вдалися до того, що грабують та вивозять музейні експонати з Херсонського краєзнавчого музею.

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"Усе, що має історичну та археологічну цінність, окупанти запаковують та вивозять. Сьогодні ми вже стали свідками того, що окупанти навіть забрали з собою пам’ятники Суворову та Ушакову з вулиць Херсона. З'являється інформація, що в планах окупантів – викопати мощі Потьомкіна з його поховання у Херсоні. Відбувається якась тотальна шизофренія окупантів", – підкреслив він.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    марадеры... тупые марадены, садисты и трусы... асвабадители пилят...
    короче , асвабадили от всего, куда глаз косой упал и куда кляшня немытая дотянулась...
  • Fjall_Raven
    в австрии было то же самое. после конца оккупации страны совком в 1955 году, когда стала "австрия свободна от освободителей!" (С) , освободители уходя тоже вывезли всё оборудование с заводов и всего остального. как рассказывает не один бюргер - остались только торчащий из бетонных фундаментов станков, влитый их крепеж. позже оказалось, что это пошло на пользу. были поставленны современные по времени восстановления станки, вместо вобщем то устаревших украденных. и потом такой же апгрейд железа делался уже постоянно самими буржуями. оборудование должно соответствовать требованиям времени. так что, если после освобождения на место всего украденного внуками дидовворовавших будет по плану восстановления тоже поставленно современное оборудование (при условии, что слугами не будет снова всё разворованно) то всё не так уж и плохо.
  • Alex Meln
    це добре. нехай тікають. нехай забирають награбоване. аби звільнили українську землю від рускава міра. жодної російської присутності не повинно залишитись в Україні. мрію дожити до тих часів коли за почуту російську мову будуть ******* прямо на місці.
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