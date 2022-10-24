Глава МЗС Естонії Рейнсалу закликав посилити тиск на режим Лукашенка шляхом політичної ізоляції та нових санкцій

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в понеділок зустрівся в Таллінні з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською, наголосивши на необхідності посилення тиску на режим Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє портал ERR, передає Цензор.НЕТ.

Він також заявив, що білоруська влада є співучасницею жорстокої війни Росії проти України.

За його словами, російська армія використовує білоруські боєприпаси і територію Білорусі для заподіяння ударів по Україні, що робить Лукашенка і білоруське керівництво учасниками війни.

Рейнсалу наголосив на необхідності ухвалення рішень на рівні ЄС для тиску на режим Лукашенка, зокрема, шляхом політичної ізоляції та посилення санкцій.

Міністр закордонних справ також запевнив, що Естонія й надалі твердо підтримуватиме демократичні устремління білоруської опозиції та громадянського суспільства, щоб порушення прав людини та міжнародного права в країні не залишилися непоміченими.

"Міжнародне співтовариство має продовжувати виступати за безумовне і негайне звільнення всіх політичних в'язнів у Білорусі та за притягнення винних у репресіях до відповідальності", - сказав Рейнсалу.

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