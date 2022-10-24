Ще три комплекси IRIS-T поставлять в Україну якомога швидше, - Шольц

Німеччина якнайшвидше поставить Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, кожен з яких може захистити велике місто.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що російське вторгнення 24 лютого стало жахливим пунктом в історії загалом.

"Ми підтримуємо вашу країну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю. Так, про це ми теж говоримо на економічній конференції... Атаки росії на цивільну інфраструктуру показують, що треба зробити все, щоб відбудувати і захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно. Тому я дуже радий, що наші зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а тепер ще й IRIS-T в Україні... Ця система може захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну якомога швидше", - сказав канцлер ФРН.

Він запевнив, що Німеччина разом з партнерами буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Це стосується і часу війни, а також відбудови. Ви можете покластися на Німеччину, на ЄС та інших друзів у світі", - акцентував канцлер ФРН.

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