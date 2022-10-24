Україна націлена на створення високотехнологічного військово-промислового комплексу, - Шмигаль
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на відкритті V українсько-німецького економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жодна армія нашого континенту не має такого досвіду, який, на жаль, на сьогодні є у нас. Це досвід безперервної майже 9-річної війни. Україна націлена на створення високотехнологічного військово-промислового комплексу, в тому числі завдяки європейським, світовим військовим технологіям, залученню інвестицій у конструкторські розробки та побудову військових виробництв", - сказав Шмигаль.
За його словами, європейські компанії, які спеціалізуються на виробництві озброєння, будуть частиною цього проєкту. Мілітарні технології рухатимуть уперед інновації, оборонний кластер стимулюватиме розвиток супутніх галузей, вважає глава уряду.