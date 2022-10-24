Звинувачення РФ на адресу України щодо "брудної бомби" небезпідставні, - Лавров
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"У нас є конкретна інформація щодо тих установ в Україні, тих наукових інститутів, які мають технології, що дозволяють створити ось цю брудну бомбу. У нас є інформація, яку ми перевіряли за відповідними каналами про те, що це не порожня підозра, що тут є серйозні підстави вважати, що подібні речі можуть плануватися", - сказав міністр країни-окупанта.
Нагадаємо, 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку переговорів з колегами з інших країн. Зокрема, заявив британському колезі Бену Воллесу про можливу провокацію з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна.
Воллес заявив, що Росія не має використовувати обман про "брудну бомбу" як привід для більшої ескалації війни в Україні.