Україна стане членом ЄС, відбудова має враховувати цю перспективу, - Шольц

Німеччина підтримує повноцінне членство України в ЄС у майбутньому, тому відбудова країни має відбуватися з урахування цієї перспективи.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у виступі на відкритті 5-го німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Канцлер Німеччини нагадав, що 23 червня глави держав та урядів Європейського Союзу надали України статус кандидата в члени ЄС.

"У такий спосіб ми також несемо відповідальність за те, що всі давно зрозуміли після Майдану: Україна є частиною європейської сім’ї. Я говорю дуже серйозно і розумію всі наслідки цього - ми хочемо, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу", - сказав Шольц.

Він додав, що це рішення є сигналом приватним інвесторам: той, хто сьогодні інвестуватиме у відбудову України, вкладатиме кошти в країну, яка буде частиною ЄС і частиною спільного європейського ринку.

За словами канцлера Німеччини, це також впливає і на сам процес відбудови України, який треба здійснювати, пам’ятаючи, що Україна колись стане повноцінним членом ЄС.

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"Це означає, що і в логістиці, і в транспорті треба діяти так, щоб "прив’язати" Україну відразу до внутрішнього європейського ринку. Це означає, що експортні шляхи мають бути відкриті для українських продуктів, для українських фірм. І одночасно треба пам’ятати про довкілля і про екологічне сільське господарство", - зазначив Шольц.

Він також наголосив на тому, що необхідно не лише відбудувати зруйнований енергетичний сектор України, хоча зараз це є пріоритетом, а також треба підвищити ефективність і розбудувати експорт електроенергії з України в ЄС, зміцнити українську енергетичну систему.

"В України є сонце, вітер - це дуже хороші передумови для того, щоб вона була не просто транзитною країною, а експортером відновлювальної енергії. Вже є перша угода між українським та німецькими підприємствами, і ми знаємо, що тут є великий потенціал", - вважає канцлер ФРН.