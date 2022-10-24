Деякі станції ДТЕК виведені з ладу внаслідок терористичних ракетних атак Росії, - виконавчий директор

Через терористичні ракетні удари Росії декілька ТЕС ДТЕК зазнали настільки серйозних руйнувань, що змушені були зупинити роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

"Щодо руйнувань, то вони значні. Деякі станції припинили працювати. Потрібно дуже багато часу, щоб відновитися. Руйнування серйозні", - сказав він.

Сахарук додав, що загалом внаслідок обстрілів постраждало 5 ТЕС ДТЕК. За його словами, енергетики ДТЕК роблять все можливе, аби якомога скоріше відновити роботу зруйнованих об’єктів.

Він зазначив, що росіяни руйнують не тільки об’єкти генерації, а також центри, які дозволяють передавати кінцевому споживачу електроенергію вироблену на електростанціях.

"Обстріли диригуються енергетиками з Росії. Тобто там військові отримують чіткі консультації від "Інтер РАО" чи "Россєти" про те, куди саме потрібно бити і як само потрібно знищувати українську енергосистему", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів в країні були вимушено розпочаті тимчасові відключення електроенергії.