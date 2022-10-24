У Москві триває "часткова мобілізація", місцевим ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему, - ГУР

Попри публічні заяви мера Москви Собяніна про завершення "часткової мобілізації", триває вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Зазначається, що наразі влада РФ зупинила роботу виключно так званих "мобільних мобілізаційних пунктів" і призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях. У спеціальних "темниках" (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі.

"Наразі на полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. Після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні. У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів з підготовки призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід на території України", - йдеться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що підтверджується кількість мобілізованих до лав ЗС РФ "першої хвилі" – щонайменше 200 тисяч осіб. Подальша мобілізація триватиме в "класичному" варіанті часів Другої Світової війни. Перша частина мобілізованих направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу. За аналогічним принципом до ведення бойових дій проти ЗС України залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.

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