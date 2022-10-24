У Москві триває "часткова мобілізація", місцевим ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему, - ГУР
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.
Зазначається, що наразі влада РФ зупинила роботу виключно так званих "мобільних мобілізаційних пунктів" і призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях. У спеціальних "темниках" (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі.
"Наразі на полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. Після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні. У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів з підготовки призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід на території України", - йдеться в повідомленні.
У ГУР наголосили, що підтверджується кількість мобілізованих до лав ЗС РФ "першої хвилі" – щонайменше 200 тисяч осіб. Подальша мобілізація триватиме в "класичному" варіанті часів Другої Світової війни. Перша частина мобілізованих направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу. За аналогічним принципом до ведення бойових дій проти ЗС України залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.