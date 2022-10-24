Підрив дамби Каховської ГЕС - це один з елементів путінського шантажу, - Порошенко

Шантаж – це давній інструмент кремля, який постійно створює штучні продовольчі та енергетичні кризи, а також погрожує світові ядерним забрудненням

Про це заявив п'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Стосовно інформації про можливе замінування дамби в Новій Каховці. Хочу наголосити, що хвиля, яка піде після ліквідації дамби, в першу чергу через рельєф місцевості вдарить по лівому берегу. І окупанти вистрілять собі в ногу. Другий результат цього – перестане функціонувати кримський канал, і окупований Крим залишиться без дніпровської води. Тому я відношу це як до цілком реального, але все ж таки шантажу", - пояснив він.

"Це не вперше, коли Путін застосовує шантаж. Він шантажував світ голодом, коли заблокував українські чорноморські порти. І на сьогоднішній день вишикувалась черга у 150 кораблів, які також заблоковані путіним. Він шантажує світ голодом", - додав Порошенко.

Також, за словами п'ятого президента, Путін шантажує світ холодом, а Європа обмежена у постачанні газу і нафти.

Водночас, додав Порошенко, погрози застосувати ядерну зброю теж є путінським шантажем.

"Спочатку він шантажував радіаційним забрудненням у зв’язку з атакою на Запорізьку АЕС. Зараз він шантажує застосуванням тактичної ядерної зброї. Чи може путін теоретично застосувати зброю? Так, може. путін зараз поводить себе як абсолютно неадекватна людина. Як у нас кажуть, мавпа з гранатою з витягнутою чекою. Але йому навіть застосування тактичної ядерної зброї не допоможе. Це лише наблизить його кінець", - наголосив лідер "ЄС".

"Рішуча реакція всього світу – США, Франції, Британії в тому числі як країні-гарантів Будапештського меморандуму, коли Україна добровільно позбавилася третього у світі ядерного потенціалу, – означає, що навіть думка про це буде означати без сумніву кінець Путіна. Ще раз наголошую: нас, українців, не налякаєш. Не зупиниш наступ української армії, наших Збройних сил для звільнення нашої території", – резюмував Порошенко.

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