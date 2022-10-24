Путінська війна зміцнила відносини України та Німеччини, - Шольц

Розв’язана Путіним війна зміцнила відносини України і Німеччини, які ніколи не були такими тісними, як зараз.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у виступі на відкритті 5-го німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо є якийсь обнадійливий меседж у цей час, то це те, що Путінська війна зміцнила наші відносини. Ніколи відносини Німеччини та України не були такими тісними, ніколи європейське майбутнє не було такими чітким, ніколи раніше зацікавленість європейського та німецького бізнесу в Україні не була такою великою, як зараз", - сказав Шольц.

На його переконання, найкращий місточок між країнами - це особисті контакти між українцями та німцями.

"Мільйон українців та українок потрапили до нас після 24 лютого - це без урахування тих людей, які вже жили тут раніше. Ми їх з радістю приймали, і так буде й надалі", - запевнив канцлер ФРН.

Він подякував німецьким фірмам, які надали роботу тимчасовим переселенцям з України, а також вчителям, які навчають уже майже 200 тис. українських дітей.

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"Багато українців та українок, звісно, хотіли б якомога швидше повернутися додому, це їхня мрія, хто цього може не розуміти. Але, я переконаний, що й тоді вони залишатимуться містком між нашими країнами", - зазначив Шольц.