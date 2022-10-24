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Ракетний удар по Хмельниччині: Електропостачання майже повністю відновлено, - ОВА

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електроенергія
Електропостачання на Хмельниччині майже повністю відновлено. Залишається не підключеною до мережі невелика частина споживачів у Хмельницькій ОТГ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, руйнування енергосистеми, завдані ракетними обстрілами ворога, можуть спричинити аварійні відключення електропостачання.

"Запобігти цьому можна лише зменшивши навантаження на мережі. Тому закликаю усіх мінімізувати використання електричної енергії у пікові години! Це зменшить ймовірність запровадження відключень", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканцям Хмельниччини слід готуватись до відключення електроенергії у постійному графіку, - голова ОВА Гамалій

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • A San
    Да харош про це говорить вже, відновили і добре. А краще взагалі дать світло і казать ,що відновлення неможливе
  • FT FT
    Ну и зачем о етом трубить? Чтобы рашисты сегодня ночью опять шандарахнули по енергетике?
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Так точно влучати, то мабуть потрібні навідники, як в Рівному зловили падлюку.
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