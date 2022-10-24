Ракетний удар по Хмельниччині: Електропостачання майже повністю відновлено, - ОВА

Електропостачання на Хмельниччині майже повністю відновлено. Залишається не підключеною до мережі невелика частина споживачів у Хмельницькій ОТГ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, руйнування енергосистеми, завдані ракетними обстрілами ворога, можуть спричинити аварійні відключення електропостачання.

"Запобігти цьому можна лише зменшивши навантаження на мережі. Тому закликаю усіх мінімізувати використання електричної енергії у пікові години! Це зменшить ймовірність запровадження відключень", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканцям Хмельниччини слід готуватись до відключення електроенергії у постійному графіку, - голова ОВА Гамалій