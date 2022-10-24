Через три місяці адвокати нарешті змогли ознайомитися з документами про позбавлення мене українського громадянства, - Корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан оприлюднив результати юридичного розслідування у справі про позбавлення його українського громадянства та недопуску до країни.

Про це Корбан повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад три місяці мої адвокати намагалися отримати документи щодо позбавлення мене українського громадянства та недопуску до країни. Ми писали запити до різних служб - від держ.міграційної служби та СБУ - до Офісу Президента. Усі ці документи необхідно було зібрати та ознайомитись з ними, для того, щоб подати повноцінну скаргу до Верховного Суду України. В результаті юридичного розслідування, що тривало, вимальовується забавна картинка. Я ще такого не бачив", - зазначив він.

За словами Корбана, ще 04.06. та 01.07. 2022 року СБУ направила листи до міграційної служби Дніпропетровської області, де вказала, що він був репатрійований до Ізраїлю, вказавши номер паспорта, якого не існує, або він належить іншій людині.

"На підставі цих листів міграційна служба Дніпропетровської області в особі колишнього прокурора та відомого хабарника Чегіля (його призначили за місяць до цих подій), який зробив якийсь висновок, де вказав, що є всі підстави для позбавлення мене громадянства. Документи датовані 5 липня 2022 року, якраз у той момент, коли оформивши офіційне відрядження, я виїхав на два тижні за кордон", - продовжив він.

За словами Корбана, всі ці документи було складено заднім числом, оскільки 15.07 "Чегіля викликали до Києва з печаткою та підписом – до заступника міністра внутрішніх справ Єніна для підписання підроблених паперів". У перший місяць, зазначи він, ОП відтягував терміни з відповіддю.

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"У вересні на запит адвокатів СБУ відповіла, що у них немає цих листів, які вони надіслали до міграційної служби Дн-вської області, оскільки листи складалися в одному примірнику, і оригінали були направлені до держ.міграційної служби області. Погодьтеся, вкрай кумедно виглядає той факт, що у листах СБУ не залишилося копії, оскільки вони виготовлені були в одному примірнику.

Далі більше. На запит до держміграційної служби, як і міграційної служби області Чегіля - адвокати отримали відповідь з якої з'ясувалося, що вони теж не мають ні листів із СБУ, ні самого указу президента. Жирною точкою у цьому листуванні стали відповіді пана Дніпрова О.С. зав. канцелярії Офісу.

Він зазначає, що щодо "Корбана Г. О." не ухвалювався указ президента, натякаючи, що указ міг бути прийнятий щодо "Корбана Геннадія Олеговича".

Адвокатам також вдалося роздобути протокол засідання комісії за президента України з питань громадянства. Так ось вишенькою на торті виявилося те, що першим у списку комісії значиться такий собі Руслан Демченко, про якого багато писали у ЗМІ як про автора Харківських угод щодо Криму, який перебуває в переліку зрадників інтересів України та російських агентів. Всіх цих людей, перелічених в документах, які поставили підписи та виконали незаконні команди, фальсифікацію документів та інші посадові злочини рано чи пізно покарають. Я в це вірю", - підсумував Корбан.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

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