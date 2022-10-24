Мобілізованих у РФ почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва, - ГУР
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.
Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad (Іран). Наразі іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валувайки, Бєлгородської області).
Влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги ЗС РФ у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.
Також з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".