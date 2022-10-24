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Мобілізованих у РФ почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва, - ГУР

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мобілізація
Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, ЗС РФ починають використовувати спорядження іранського виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad (Іран). Наразі іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валувайки, Бєлгородської області).

Влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги ЗС РФ у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.

Також з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Москві триває "часткова мобілізація", місцевим ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему, - ГУР

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    За кацапів і розмови немає -"друга армія світу" бутафорна, а ось Іран вступив у війну на боці росії проти України, це ми маємо знати і аналогічно поступати по відношенню до Ірану(вони це також мають знати).
  • arye z.
    100% так.
    Уганда согласилась обеспечивать россию электромобилями собственного производства.
    У них там есть сборочное производство на базе которого собираются создать новый, современный завод.
    Уганда...! Россию...!
  • Виктор Павлов 986ba9d7
    Вторая армия мира ))) Скоро у Заира и Конго рагатки покупать для войны будут......
    Ну одели этих а как положим в землю первую волну во что следцщцю оденут? В форму КНДР?))
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