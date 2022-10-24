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Повітряні сили пояснили небезпеку полювання українців на "Шахеди": "В перші дні ціла "війна" почалася. Суцільні перестрілки в повітря, кулі летять вверх, вертаються вниз"

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дрон,іран
Повітряні сили пояснили, яку небезпеку становлять спроби населення самостійно збити дрони-камікадзе Shahed-136, і вкотре закликали залишити цю справу Силам оборони України.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Зазвичай дрони запускають вночі – з 00:00 до 02:00. В перші дні в Одесі ціла "війна" почалася: суцільні перестрілки в повітря, кулі летять вверх, вертаються вниз... Це величезна небезпека, ймовірно хтось постраждав, майно – так точно. Ця ж історія продовжилася і в Києві. Але не так просто візуально визначити висоту цілі. А висота – це дальність. Треба враховувати земне тяжіння, силу вітру, дуже багато нюансів… Ціль рухається швидко (120-180 км/год), тож треба робити безліч поправок, щоби влучити. Лише великокаліберною зброя біль-менш ефективно можна його збити, це якщо стрілок дуже навчений і має досвід. Тож автомат Калашникова – неефективна зброя, щоб збивати (дрони-камікадзе Shahed) особливо – в густонаселених містах", - розповів Ігнат.

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Речник Повітряних сил наголосив: не потрібно "вистежувати" іранські БПЛА, знімати їх на мобільні телефони та пробувати збивати. Потрібно дотримуватись протоколу безпеки: дослухатися сигналів повітряної тривоги і слідувати в укриття або хоча б дотримуватися правила "двох стін".

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • FT FT
    Какой же бред. И много людей убили пули падающие с высоты? Зато если люди собьют хоть пару-тройку дронов сколько жизней они спасут.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    То що краще, щоб куля, яка вже втратила швидкість впала згори та розбила скло на балконі (ремонт - 300-500 грн.), чи щоб дрон-камікадзе впав на електропідстанцію і все місто залишилось без електрики?
    Нумо, ще раз поясніть пане Ігнат мені, диванному іксперду!
  • Вася Быколог
    Я можу пояснити.
    Не було дозволу на застосування зброї.
    Зелена влада сциться від однієї думки що нарід на свій роздум може стріляти куди він вирішив.
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