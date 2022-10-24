НАТО потрібно збільшити постачання всього, щоб українці змогли воювати усю зиму, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянсу необхідно збільшити "постачання всього" Україні, щоб вона могла воювати всю зиму.

Про це він заявив в інтерв'ю DW, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, системи озброєнь, які поставили союзники і партнери НАТО, вже показали величезний вплив. Це одна з причин, чому Росія не змогла досягти переваги в повітрі, контролю над повітряним простором України. І це було великою проблемою для російських військ протягом усієї війни.

"Це сталося, звичайно, передусім через уміння, рішучість українських збройних сил використовувати вже старі наявні в них радянські засоби ППО", - пояснив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що партнери постачали Україні боєприпаси для старих радянських систем, а потім почали надавати нові.

"Зима наближається. І це теж було основним посилом зустрічі міністрів оборони НАТО: нам необхідно збільшити постачання всього, починаючи із зимового одягу, генераторів, наметів, щоб українці змогли продовжити військові дії усю зиму", - додав Столтенберг.

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