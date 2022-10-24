Зеленський призначив екскомандувача Сухопутних військ Попка начальником Київської міської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ 733/2022 про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, на цій посаді він замінив Миколу Жирнова.

Глава держави висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці.

Зауважується також, що генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.

Також проходив службу в Республіці Ірак.

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У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.