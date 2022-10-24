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Зеленський закликав Ізраїль визначитися: підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

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зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на "Haaretz Democratic Summit".

"Чи не час і вашій державі обрати - з ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору відбувається повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що видасте справедливі відповіді на моє запитання. Бо це запитання насправді не про політику, а про цінності. Про цінності, які нас з вами об'єднують", - наголосив президент.

Зеленський також подякував народу Ізраїлю за розуміння та допомогу. 

Читайте: Ізраїль не постачатиме Україні зброю, бо враховує свої оборонні інтереси, - ізраїльський прем’єр Лапід

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Боже, дай ему ума не путаться под ногами, чтобы не навредить стране.
  • Ben23
    Он вообще умный?

    Утром читаю новость: Израиль разбомбил в Иране завод, на котором производились дроны для раши
    Вечером: Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор

    ????

    Я извиняюсь, но сколько заводов Иране или раше разбомбил ты, Зеленский, который определился ?? Про остальные актуальные вопросы помолчим пока.
  • arye z.
    В этих бесконечных требованиях и обращениях Киева к Израилю я вижу неприкрытый мотив общей беспомощности и даже инфантильности украинской власти.
    Израиль крохотная страна(половина Киевской обл.), непрерывно воюющая с первого дня основания и со всех сторон окруженная врагами, с кучей не только внешних, но и внутренних проблем(одна из которых, что тех же арабов уже 20% от всего населения Израиля).
    Но как то сумели организоваться, выстоять, победить, заставить своих врагов уважать себя, дать людям высокий уровень жизни.
    И это при том, что военное положение не отменяется ни на один день и армия всегда в высшей боевой готовности.
    И вот сейчас:
    "...18 октября министр иностранных дел Украины направил в МИД Израиля официальную просьбу о скорейшей закупке систем «Щит света» («Маген ор»), «Барак 8», Patriot, «Железный купол», «Праща Давида» (ранее - «Волшебная палочка») и «Стрела» («Хец»), чтобы справиться с растущим использованием Россией иранских беспилотников-камикадзе и баллистических ракет, которые, как утверждают, Тегеран вскоре поставит Москве."
    Это уже совсем анекдот.
    "Железный Купол" помимо Израиля имеется только у США(несколько пробных систем), да и в самом Израиле их не хватает. Перевозят сюда-туда.
    "Барак 8", это тот же ЖК но морского базирования
    "Стрела(Хец) - 2/3", новейшие системы стратосферного перехвата, которые только-только поставлены на дежурство и в разработку которых Израиль и США совместно вложили 25 млрд
    "Щит Света" (Маген Ор) это вообще еще практически не испытанная система лазерного перехвата, о которой мало что известно.
    И тем не менее - немедленно дайте нам все, что у вас есть.
    А с чем Израиль останется?
    Израиль существует только за счет своего огромного военного преимущества перед арабами и Ираном.
    Нивелировать это преимущество и через 15 минут Израиля не станет
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