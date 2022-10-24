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НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Пацкану про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пресслужби органів.

"24 жовтня 2022 року за дорученням заступника генерального прокурора – керівника САП прокурором повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тисяч гривень компенсації за винайм житла у столиці народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті", – інформує САП.

У самому повідомленні не вказується прізвище підозрюваного, проте, за інформацією співрозмовника LIGA.NET  у правоохоронних органах, йдеться про голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

За версією слідства, на той час нардеп з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Голові Рахункової палати загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

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  • НБ
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