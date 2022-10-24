15 тисяч мешканців залишаються на зиму в Бахмуті, - Кириленко

У Бахмуті на другу половину осені та зиму залишаються понад 15 тисяч людей.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Виділені додаткові кошти на осінньо-зимовий період. Були розгорнуті пункти обігріву, закуплені металеві печі та інше спорядження, щоб люди могли обігрітися та отримати гарячу їжу", — розповів він.

Військова адміністрація наполягає на виїзді людей з міста і пропонує їм евакуацію: у Бахмуті немає води, світла і газу.

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