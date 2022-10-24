Суд арештував на два місяці начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" Дзюбу
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Шевченківський суд Києва відправив під арешт на два місяці начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії "Мотор Січ" Олега Дзюбу, підозрюваного разом із президентом компанії В’ячеславом Богуслаєвим, у колабораціонізмі та сприянні Росії.
Про це пишуть Ґрати, передає Цензор.НЕТ.
Журналістів на засідання не пустили, лише на оголошення рішення. Дзюба відмовився коментувати справу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.
Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.