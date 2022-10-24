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До кінця року маємо витіснити ворога за лівий берег Дніпра на Херсонщині, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

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Сили оборони України мають витіснити окупантів на Херсонщині за лівий берег Дніпра до кінця року. Ворог готується до цього і намагається формувати там свою "тероборону".

Про це заявив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сподіваюсь, що кінця року ми повернемо не тільки Херсон, і коли я кажу Херсон, я маю на увазі вибиття противника з усього зайнятого плацдарму і витіснення їх на лівий берег Дніпра", - наголосив парламентар.

За словами Костенка, ворогу бракує людей для оборони Херсонщини і тому росіяни будуть намагатись залучати місцеве населення тимчасово окупованих територій до аналогу "тероборони".

"Після анексії тимчасово окупованих територій Херсонщини ворог намагатиметься залучити місцеве населення до оборони міста. У росіян своїх людей не вистачає навіть попри мобілізацію на РФ. Їм потрібна лояльність місцевого населення - будуть казати: це ваше місто, захищайтесь. Будуть розганяти пропаганду. Я думаю, це виглядатиме, як якийсь аналог тероборони тільки з колаборантів і потім туди насильно мобілізовуватимуть місцеве населення", - додав нардеп.

Читайте: Активну фазу наступу треба проводити найближчого місяця, потім погодні умови не сприятимуть наступальним діям, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Справжньому воїну Роману Костенко який вчергове пішов боронити Україну на відміну від іньших дупататів-респектище...
  • Сергей Середа
    Как легко просрать все будучи безмозглыми куклами и пустить оккупанта на херсонщину, и как тяжело вернуть все обратно!
    За 4 дня просрали такие территории и за год могут не освободить всё.
  • Да-это-я
    час наступу був відомий заздалегідь, мапрямки теж були відомі! мекання щеневтіка про турботу про населення (щоб не було паніки і війська могрли пересуватися вільно після нападу), це маячня імбіцила. Січневе рішення ради про 60 лярдів на дороги замість віддати ВСУ, це навіть не ідіотизм, це зрада України. Про розмінування півдня просто промовчу!

    доситьб вякати про несподіванки та багато інших відмазок!
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