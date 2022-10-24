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Чубаров запропонував переформатувати автономний статус Криму

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Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на саміті "Кримська платформа" у Загребі запропонував внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України.

"Ми маємо внести зміни до Конституції України, де чітко визначити кримську автономію як автономію, яка створена за національно-територіальною ознакою, як форма самовизначення корінного народу Криму - кримськотатарського", - сказав Чубаров на дискусійній панелі "Реінтеграція окупованих територій та гарантії неповторення російської агресії" у межах Першого парламентського міжнародного саміту "Кримська платформа" у Загребі у понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що, згідно з Конституцією України, Крим є автономією, але необхідно переформатувати цей статус, "нарешті треба визначитися із суб'єктом самовизначення у Криму, із джерелом, якщо хочете, кримської автономії, і цим джерелом є невід'ємне право корінного народу цього півострова на самовизначення у складі незалежної української держави".

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Чубаров зазначив, що через такий механізм, через самовизначення корінного народу необхідно одночасно вирішувати питання зміцнення "українськості української держави, частини нашої державної території та забезпечення прав людини незалежно від її етнічної чи релігійної приналежності".

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Ніякої автономії не треба. Кримська область с повноваженнями, як в усіх. Україна - унітарна держава й точка.
  • Осипенко Володимирівна Оксана
    Ніт.Кримська область України.Вже набавились, вигрібаємо восьмий рік.
  • Igor Shevtsov
    підтримую. автономій вже досить. наїлись, дякуєм.
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