В Одесі на 15 років засудили ексдепутата облради, який воював за "ДНР"

В Одесі колишнього депутата обласної ради Вадима Савенка засудили до 15 років ув’язнення за те, що він воював за "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Суд довів, що Вадим Савенко під позивним "Сват" з червня по листопад 2014 року керував терористичною групою "Сват", яка воювала проти українських сил АТО у населених пунктах Ленінське, Саханка та Дзержинське на Донеччині.

З 2014 по 2016 рік чоловік у соцмережах публікував пропагандистські антиукраїнські тексти й свої фото та відео у військовій формі на фоні військового прапора так званої "Новоросії". Також він намагався популяризувати діяльність "ДНР" та "ЛНР".

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Покарання у вигляді 15 років з конфіскацією майна почне діяти з дати затримання засудженого.