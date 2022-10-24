Літак, який впав на будинок в Іркутську, зазнав катастрофи через низьку якість проведених ремонтних робіт, - ГУР МО

Літак проходив випробовування після проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"В результаті льотних випробовувань двох літаків Су-30СМ над іркутськом, один з них зазнав аварії та впав на житловий будинок. Екіпаж загинув. Відомо, що обидва літаки проходили випробовування після проведення ремонтних робіт. Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок.

Перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака – загинув, ймовірно через несправну кисневу систему. Після закінчення палива, несправний літак впав на житловий будинок в районі ново-леніно", - йдеться в повідомленні.

В ГУР МО зазначили, що катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт.

"В результаті під час польоту відбулась розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів. Ім’я одного із загиблих – Віктор Крюков", - додали в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, раніше у російському Іркутську військовий літак упав на двоповерховий будинок.

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