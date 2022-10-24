Російська присутність у Сирії суттєво скоротилася завдяки ЗСУ, які б’ють окупантів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія змушена забирати свої контингенти навіть з інших регіонів, оскільки українські захисники б’ють окупантів на своїй землі.

Про це він заявив у зверненні до учасників Саміту демократії Haaretz, передає Цензор.НЕТ.

"Росія програє нам у реальному зіткненні на полі бою. Путінська армія не вміє воювати. Ми б’ємо її на нашій землі так, що вона змушена забирати свої контингенти навіть з інших регіонів, які намагалася дестабілізувати. Зверніть увагу: російська присутність у Сирії суттєво скоротилася завдяки нашим оборонцям, які б’ють окупантів", - зазначив глава держави.

"За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується. Ось чому Росія пішла шукати доступну зброю по інших країнах для продовження терору. Знайшла в Ірані", - додав Зеленський.

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