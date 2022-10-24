Бельгія надасть необхідну допомогу енергетичному сектору України

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч із міністром енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стретен, яка запевнила у продовженні підтримки українського енергосектору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Під час онлайн-зустрічі Галущенко поінформував бельгійську колегу про масовані обстріли енергетичної інфраструктури України.

Він наголосив, що енергетики намагаються оперативно проводити ремонтні й відновлювальні роботи, аби якомога швидше повернути світло і тепло у домівки українців.

Стретен запевнила українського міністра, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією, надаючи необхідну допомогу, у тому числі й енергетичному фронту. І додала, що наступний гуманітарний вантаж враховуватиме потреби енергетичного сектору і буде відправлений в Україну до кінця жовтня.

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