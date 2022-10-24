Венеційська комісія визнала законною заборону демонстрації символіки вторгнення РФ

"Венеційська комісія" визнала законною та пропорційною заборону Молдови на демонстрацію символіки, яку російська армія використовує у війні проти України.

Про це у понеділок повідомили у відділі комунікацій Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Уряд Молдови запросив думку комісії щодо запровадження заборони на демонстрацію цих символів, оскільки молдовські комуністи та соціалісти виступили проти рішення.

Комісія на засіданні 21-22 жовтня постановила, що у контексті війни заборона на демонстрацію певних символів, які використовували російські збройні сили під час вторгнення в Україну, прийнята молдовським парламентом у квітні, відповідає вимогам законності, легітимності та пропорційності.

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"Венеційська комісія" вважає правдоподібним твердження про наявність гострої соціальної необхідності введення такого обмеження свободи вираження, і про те, що демонстрація таких символів, які використовуються російською армією під час нинішньої агресії проти України, "може створити реальну й безпосередню небезпеку заворушень і загрозу національній безпеці та правам інших осіб, включно з українськими біженцями в країні".

У рішенні також зазначається, що швидке ухвалення цієї заборони, яка пройшла через парламент всього протягом тижня, було виправдано терміновістю питання у зв'язку з агресією Росії проти України.

Водночас комісія рекомендувала запровадити чітке уточнення категорій символів, "створених шляхом стилізації" інших заборонених символів, та термінів "пропаганда чи героїзація" щодо екстремістської діяльності, а також уточнити процедуру застосування покарання.