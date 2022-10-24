Поблизу українського кордону білоруси проведуть військові навчання зі стрільбою й пересуванням військової техніки

В білоруському Бресті пройдуть військові навчання зі стрільбою і пересуванням військової техніки. Навчання будуть проходити неподалік від українського кордону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн"

"Голова Брестського міськвиконкому Олександр Рогачук повідомив, що протягом цього тижня в Бресті "чутиметься стрілецька канонада, а також відбуватиметься пересування різних видів техніки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ці навчання нібито проходять в рамках підготовки на навчальний рік 38-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади на полігоні "Брестський"

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