Дуже вірогідно, що Росія купує в Ірану дрони і ракети в обмін на сприяння ядерній програмі, - Зеленський
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників Саміту демократії Haaretz, передає Цензор.НЕТ
"За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується. Ось чому росія пішла шукати доступну зброю по інших країнах для продовження терору. Знайшла в Ірані", - зазначив глава держави.
Він поінформував, що за даними української розвідки, росія замовила в Ірані близько 2 тисяч "Шахедів" – одного виду іранської терористичної зброї, а ще – ракети, інші дрони.
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Також, за його словами, приїхали іранські інструктори, щоб навчати росіян користуватися дронами.
"У мене запитання до вас: як ви думаєте, а чим росія платить Ірану за це? Невже Іран зацікавили просто гроші? Вірогідно, зовсім не гроші, а російське сприяння іранській ядерній програмі. Вірогідно, саме такий сенс їхнього альянсу", - підкреслив Зеленський, звертаючись до народу Ізраїлю.