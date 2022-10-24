Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб, - СБУ

За клопотанням СБУ та Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.

У повідомленні СБУ зазначається: "За поданням СБУ суд взяв президента "Мотор Січі" під варту

За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ" у вигляді тримання під вартою.

Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятору.

Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Нагадаємо, що обом фігурантам повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору)".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019-го року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.