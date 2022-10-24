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Пацкан вважає необґрунтованою оголошену йому підозру щодо компенсації за оренду житла: "Задекларована квартира була непридатною для проживання"

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пацкан
Колишній народний депутат, голова Рахункової палати Валерій Пацкан вважає необґрунтованою оголошену йому підозру у незаконному отриманні компенсації за житло.

Про це він заявив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені повідомили про підозру, яку вважаю необґрунтованою.

Йдеться про справу багаторічної давнини. Ще до того, як я очолив Рахункову палату. З того часу тема з офіційно задекларованою і непридатною для проживання квартирою періодично тиражується зацікавленими особами.

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Позиція моя залишається незмінною. Незважаючи на перевірки Рахунковою палатою використання коштів платників податків державними органами та неодноразовими спробами зацікавлених осіб завадити цим перевіркам, не стану нікого звинувачувати, а захищатиму свою честь, гідність та репутацію у встановленому законом порядку. В свою чергу, сподіваюся на неупередженість дій НАБУ та САП", - заявив Пацкан.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Пацкану про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    какая мерзкая фамилия... целиком соответствует сути персонажа....
  • Trevo Trow
    Квартира не придатна для його проживання, а камера буде самий раз.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    ненажера, купаючись в бабле, и это зажал...
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