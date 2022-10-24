Кислиця - Макрону: РПЦ є невід’ємною частиною злочинного режиму

Російська православна церква є невід’ємною частиною злочинного путінського режиму.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, відреагувавши на заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який закликав РПЦ перестати дозволяти владі РФ маніпулювати собою і "чинити опір", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Емманюель Макрон заявив, що російська православна церква дозволяє маніпулювати собою, щоб виправдати війну в Україні, і закликав її протистояти такому тиску. Важлива річ – нею (РПЦ. - Ред.) ніхто не маніпулює, вона є невід'ємною частиною злочинного режиму", - зазначив Сергій Кислиця.

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