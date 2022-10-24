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Кислиця - Макрону: РПЦ є невід’ємною частиною злочинного режиму

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кислиця
Російська православна церква є невід’ємною частиною злочинного путінського режиму.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, відреагувавши на заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який закликав РПЦ перестати дозволяти владі РФ маніпулювати собою і "чинити опір", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Емманюель Макрон заявив, що російська православна церква дозволяє маніпулювати собою, щоб виправдати війну в Україні, і закликав її протистояти такому тиску. Важлива річ – нею (РПЦ. - Ред.) ніхто не маніпулює, вона є невід'ємною частиною злочинного режиму", - зазначив Сергій Кислиця.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Александр Александров dd5cf86d
    нет никакой рпц... есть 12 управление фсб рашинской *********... а украинская пц мп это ее отделение ... все попы это полковники майоры и т.д.
  • Марина Кравець
    та викинути вже тій МП..конфіскувати все майно..бо ми через них спосуємо режим пуйло
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Макрону- бо РПЦ це НКВД КДБ ФСБ...
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