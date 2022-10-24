Окупанти ризикують наступити на ті самі граблі у разі повторного наступу з півночі, - Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський вважає, що загроза повторного наступу військ РФ на північному напрямку існує, однак це лише призведе до негативних наслідків для російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Сирський, зокрема, зазначив, що активність Росії у Білорусі справді відображає можливу підготовку до спроби перенести бойові дії на нові території.

"Звичайно, вони готуються до ескалації і переведення конфлікту в інші зони бойових дій. Вони готуються до дій, спрямованих на послаблення наших угруповань, і, на мій погляд, можливою метою цього було б перерізати або погіршити наші лінії зв’язку та постачання", - сказав він.

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Однак генерал-полковник ЗСУ вважає, що повторний наступ на півночі не принесе росії бажаного результату.

"Вони ризикують двічі наступити на ті самі граблі і отримати по обличчю", - зазначив він.

Що стосується південного напрямку, то Сирський відмовився коментувати бої за Херсон, зазначивши лише, що вірить "в успіх наших Збройних сил". За його словами, не можна недооцінювати також загрозу підриву російською федерацією дамби Каховської ГЕС.

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На запитання, чи вірить він, що путін зупиниться, якщо Україні вдасться звільнити всю свою територію, Сирський відповів, що це не має значення, і що найшвидший спосіб завершити війну – це якомога швидше витіснити російські війська з України.

"У нас немає іншого виходу, ми маємо йти вперед, рухатися прямо до наших державних кордонів", - сказав він, додавши, що перемога буде тільки тоді, коли українські прапори замайорять над усіма кордонами України, "включно з українським Кримом".

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