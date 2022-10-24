У генштабі Великої Британії заперечили, що Україна планує ескалацію у війні
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Голова комітету начальників штабів Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Валерієм Герасимовим, в якій відкинув звинувачення російської сторони у тому, що Україна нібито готується до дій, які сприятимуть ескалації війни.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ
У британському оборонному відомстві, зокрема, повідомили, що ця розмова відбулася за ініціативою російського міністерства оборони.
"Начальник Генштабу відкинув звинувачення Росії у тому, що Україна планує дії для ескалації конфлікту, і підтвердив незмінну підтримку Великою Британією України. Військові лідери погодилися з важливістю підтримки відкритих каналів зв’язку між Великою Британією та Росією для управління ризиком прорахунків і сприяння деескалації", - йдеться у повідомленні Міноборони Сполученого Королівства.