Новини

У російській армії не вистачає інструкторів та викладачів для мобілізованих солдатів, - Генштаб

1 52212
мобілізація
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, що у російській армії не вистачає інструкторів для великої кількості мобілізованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, російська федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські мобілізовані мають проблеми із забезпеченням. На херсонському напрямку солдати не мають військового взуття, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Валентин Коваль
    Ім не вистачає провідників на тои світ .
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Можно садить перед экраном и показывать "28 панфиловцев". Это для ванек лучше любого занятия по тактической или огневой подготовке.
  • Evgeny N
    Їм не вистачає багато чого: і мізків, і інкстинту самозбереження...
    А Хароном для них стануть наші ЗСУ. Далі - то вже робота Жиріка, Задорнова, кабиздоха та інших докторів ліз та хорів александрова.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини