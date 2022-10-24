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ЗСУ отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE, - Мінцифри

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пума,безпілотник
Збройні сили України отримають 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров інформує Цензор.НЕТ.

"Купуємо для ЗСУ 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE. Їх вартість понад 540 млн грн. Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди", - заявив Федоров.

Зазначається, що безпілотники долають відстань до 60 км. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів.

PUMA-LE на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Amber
    В 2017 році в Україні Укроборонпромом були розроблені і доведені до промислового виробництва бойові дрони "Горлиця", "Лелека", "Фурія", "Сокіл".

    "Горлиця" по своїм характеристикам могла долетіти до Кремля.
    Але в 2019 році щось сталось !😡
  • Огусто

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Та що там сталося? 73% привели до влади "миролюбну каку-ю разніцу", якій був потрібен асфальт а не озброєна армія!
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