До кінця року рівень безробіття сягне 30%, - Свириденко
Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття - до 30%", - сказала Свириденко.
Вона зазначила, що наразі одним із викликів для уряду є вирішення проблем із безробіттям, а саме - працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.
За словами Свириденко, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.
"Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави", - зауважила Свириденко.
Міністр зазначила, що одним із викликів, які стоять перед Україною є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.
"Для нас збереження нормального функціонування економіки - це завдання не менш важливе ніж отримання перемоги", - сказала Свириденко.