Новини

Обговорили шляхи подальшої двосторонньої співпраці, - Резніков провів бесіду з міністром оборони Ізраїлю Ґанцем

1 85012
олексій,резніков,бенні,ганц
Ситуація з безпекою в Україні та шляхи розвитку двусторонної співпраці стали предметом телефонної розмови очільників оборонних відомств України та Ізраїлю Олексія Резнікова та Бені Ґанца

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook у понеділок.

"Міністри оборони України та Ізраїлю обговорили безпекову ситуацію в Україні та шляхи подальшого розвитку двосторонньої співпраці, під час сьогоднішньої телефонної розмови", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, сторони також обговорили надання гуманітарної та медичної допомоги нашій державі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху не виключає надання Україні зброї у разі перемоги на виборах

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Ирану больше нечего скрывать
    Иранские оппозиционные хакеры Black Reward слили в сеть гигабайты данных об иранской ядерной программе.
    Сначала они поставили властям ультиматум с требованием освободить политзаключённых, однако время вышло, и они слили данные в сеть.
  • alexandr shamov
    Плодотворная работа подвалила Израилю...
  • izzabaru
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини