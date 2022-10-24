Обговорили шляхи подальшої двосторонньої співпраці, - Резніков провів бесіду з міністром оборони Ізраїлю Ґанцем
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Ситуація з безпекою в Україні та шляхи розвитку двусторонної співпраці стали предметом телефонної розмови очільників оборонних відомств України та Ізраїлю Олексія Резнікова та Бені Ґанца
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook у понеділок.
"Міністри оборони України та Ізраїлю обговорили безпекову ситуацію в Україні та шляхи подальшого розвитку двосторонньої співпраці, під час сьогоднішньої телефонної розмови", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, сторони також обговорили надання гуманітарної та медичної допомоги нашій державі.