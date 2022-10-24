На визволеній території Донеччини вже ексгумували 131 тіло
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На деокупованій території Донецької області на цей час ексгумували тіла 131 загиблого, проте ця цифра не остаточна.
Про це керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз проведено ексгумацію в основних двох місцях поховання, 131 особа ескгумована, але ... є місця масового поховання, де ховали у траншеях, і є окремі могили, які виявляють також на подвір’ях. Тому ця цифра не є остаточною, вона збільшується, на жаль", - сказав очільник ОВА.
За його словами, проводяться відповідні експертизи у межах кримінальних проваджень, також досліджуються факти щодо виявлення катівень на території Лиманської та Святогірської громад, аби обгрунтовано встановити причини смерті як цивільного населення, так і українських військових.