Іран заявляє про готовність розслідувати з Україною постачання Росії дронів і обіцяє "не залишитися байдужим"
Заяву Аміра-Абдоллахіана цитують Mehr та Al-Arabiya, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".
"Ми не надавали і не будемо надавати Росії ніякої зброї або безпілотників для використання у війні з Україною", – заявив глава іранського МЗС.
При цьому він зазначив, що "у нас багато співпраці з Росією, в тому числі в галузі оборони. У минулому ми брали і давали зброю з Росії і в Росію, але не під час війни в Україні".
Хосейн Амір-Абдоллахіан повідомив, що в телефонній розмові з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем, яка відбулася нещодавно, він висловив готовність Ірану сформувати спільну дослідницьку групу з іранських та українських військових експертів для розслідування твердження про використання іранських безпілотників у війні в Україні.
Водночас він пообіцяв, що Іран відреагує в разі, якщо використання його безпілотників Росією буде доведене для іранської сторони.
"Якщо нам доведуть, що іранські безпілотники використовуються у війні в Україні проти людей, ми не повинні залишатися байдужими", – заявив він.
При цьому на днях Іран рішуче засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до Організації Об'єднаних Націй розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.