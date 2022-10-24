Росію очікують серйозні наслідки, якщо вона застосує в Україні "брудну бомбу", - Держдепартамент США

Росію очікують серйозні наслідки, якщо вона застосує, так звану, "брудну бомбу" або ядерну зброю в Україні.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу для журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ви чули це не лише від нас, але й від наших європейських союзників, - світ буде чітко бачити будь-які спроби Росії використати обвинувачення як привід для ескалації. Ми хочемо, щоб це було чітко зрозуміло із наших телефонних перемовин та спільних заяв, виданих сьогодні та вчора. Ми хочемо надіслати дуже чіткий сигнал, що будь-яка така спроба буде очевидною для нас та не обдурить світ", - наголосив речник Державного департаменту США.

Однією із причин таких занепокоєнь Прайс назвав історію попередніх заяв та подальших вчинків Москви.

"Ми, на жаль, добре знайомі, так само як і увесь світ, із риторикою Кремля. Ми наголошували на цьому перед 24м лютим. І продовжуємо наголошувати зараз. Окрім того, ми бачимо послужний список (Росії - ред.), який підтверджує нашу позицію. Очевидно, що в цьому випадку ми стурбовані, що неправдиві обвинувачення Кремля можуть бути використані як привід для подальшої російської ескалації. І ми дуже чітко висловили це занепокоєння. Ми чітко дали зрозуміти, що ми відкидаємо будь-які потенційні спроби Росії використати привід для ескалації цього конфлікту", - сказав Прайс.

Водночас Прайс заявив, що США не бачать необхідності змінювати рівень готовності своїх ядерних сил і не мають свідчень того, що Росія готується до застосування ядерної зброї.

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Щодо ймовірного використання ядерної зброї або "брудної бомби", за словами Прайса, це призведе до "тяжких наслідків", але не уточнив яких.

"Ми дотримуємося дуже чіткої позиції із росіянами. Ми також дуже чітко заявляємо нашу позицію публічно усьому світу. Окрім того, ми дуже чітко говоримо з росіянами в приватних розмовах про тяжкі наслідки, до яких може призвести використання ядерної зброї. Але я не збираюся зараз зважувати усі можливі гіпотези. Безсумнівно, це було би іще одним прикладом жорстокості президента Путіна, якби він застосував так звану "брудну бомбу". Але це призвиде до наслідків для Росії, незалежно від того, використає він "брудну бомбу" або ядерну"- наголосив редчник Дрежавного департаменту США.

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Нагадаємо, протягом неділі міністр оборони РФ Сергєй Шойгу зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО - Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". А в понеділок глава Генштабу РФ Валерій Герасімов провів аналогічні телефонні розмови з британським і американським колегами.