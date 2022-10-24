Росія може отримати від Ірану новий вид дронів-камікадзе - "Meraj-521", - Повітряні сили

Повітряні сили прогнозують, що РФ отримає від Ірану новий вид дронів-камікадзе - "Meraj-521".

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ризик є. Тут навіть мови нема, і вони їх отримають. Тому що літаки стабільно курсують зараз уже з Тегерану в Москву… Питання лише, яка кількість тих дронів є в Ірану, які вони готові віддати Москві чи тих самих балістичних ракет", - повідомив Ігнат.

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На думку Ігната, ці дрони не зроблять якогось перелому, але вони будуть методично, поетапно створювати ЗСУ проблеми. І їх потрібно знищувати.

За словами речника ПС, крім висловлення стурбованості західному світу потрібно давати Україні озброєння, ППО, якими Україна зможе ефективно збивати ці повітряні цілі ворога.