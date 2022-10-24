Зеленський про вісім місяців війни: Україна ламає так звану другу армію світу

Україна за вісім місяців війни ламає так звану другу армію світу і відтепер росія буде тільки прохачкою, зокрема випрошувати допомогу в Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ, про сказав Президент Володимир Зеленський під час звернення.

Він зауважив, що сьогодні, 24 жовтня, рівно вісім місяців повномасштабної війни.

"Що досягнуто за цей час?Ми відстояли незалежність нашої держави – і росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим: прийде час – і вся Україна буде вільною", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна ламає так звану другу армію світу – і відтепер Росія буде тільки прохачкою.

"Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав – вигадуючи різні нісенітниці про Україну. Російський потенціал розтрачується на війну проти нашої держави й усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида", - сказав Зеленський.

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