Зеленський про вісім місяців війни: Україна ламає так звану другу армію світу
Як передає Цензор.НЕТ, про сказав Президент Володимир Зеленський під час звернення.
Він зауважив, що сьогодні, 24 жовтня, рівно вісім місяців повномасштабної війни.
"Що досягнуто за цей час?Ми відстояли незалежність нашої держави – і росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим: прийде час – і вся Україна буде вільною", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україна ламає так звану другу армію світу – і відтепер Росія буде тільки прохачкою.
"Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав – вигадуючи різні нісенітниці про Україну. Російський потенціал розтрачується на війну проти нашої держави й усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида", - сказав Зеленський.