Білий дім готовий звернутися до Конгресу по нову допомогу для України: "Підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно"
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Адміністрація президента США підтверджує свою незмінну відданість підтримці України та готова звернутися до Конгресу з новим запитом про виділення додаткової допомоги.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Президент чітко заявив, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. І це вимагає від нас знову звернутися до Конгресу, щоб обговорити додаткове фінансування", - сказав представник Білого дому.
Кірбі не уточнив деталей щодо конкретних запитів. Однак він зауважив: "Ми, безсумнівно, будемо готові це зробити – як і в минулому".