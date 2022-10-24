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Білий дім готовий звернутися до Конгресу по нову допомогу для України: "Підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно"

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сша,дім,білий
Адміністрація президента США підтверджує свою незмінну відданість підтримці України та готова звернутися до Конгресу з новим запитом про виділення додаткової допомоги.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент чітко заявив, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. І це вимагає від нас знову звернутися до Конгресу, щоб обговорити додаткове фінансування", - сказав представник Білого дому.

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Кірбі не уточнив деталей щодо конкретних запитів. Однак він зауважив: "Ми, безсумнівно, будемо готові це зробити – як і в минулому".

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Евгений 89b7971a
    Во первых я не политик а частное лицо. Поэтому про рыжую мразь могу говорить все что думаю. Но оговорка по фрейду знатная. Типо да, трамп говно, но и у вас же есть говно. Но нам очень повезло, что эта *******, которая любит путина проиграла выборы.
  • irenka ko
    Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена!
  • Евгений 89b7971a
    Вот, навскидку - President Trump to C&B: "Our Country Is Going to Hell" . Украина могла бы отдать крым и договориться с путиным. не важно, говорит он это с корысных побуждений или потому что дурак.
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