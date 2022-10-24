Українці вважають Польщу найбільш дружньою країною, - опитування

На думку українців, найбільш дружніми до нашої країни сьогодні є Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"Однозначно дружньою" Польщу назвали 86% опитаних, "скоріше дружньою" – 11%. 2% респондентів оцінили Польщу як нейтральну до України.

Литву та Велику Британію назвали "однозначно дружньою" по 70% опитаних, "скоріше дружньою" Литву вважають 19%, а Велику Британію – 20% українців, по 5% вважають ці країни нейтральними.

США "однозначно дружньою" країною вважають 65% українців, а Канаду – 55%. "Скоріше дружньою" – 26% і 31% відповідно.

Також дружніми українці вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Японію. Близько половини опитаних вважають дружніми Туреччину та Казахстан, а близько 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.

Щодо Китаю, то українці переважно вважають його нейтральною країною – таку відповідь обрали 63% респондентів. Угорщина натомість "перейшла" у стан "ворожих" – такою її вважають 41%, нейтральною – 26%, а дружньою – 21%.

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Білорусь (85%) і Росію (97%) українці вважають абсолютно ворожими країнами.

Останніми місяцями українці змінили на краще ставлення до Канади, Польщі, Литви, Великої Британії та США. Зросло нейтральне ставлення до Туреччини, а ще зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю.