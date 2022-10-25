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Російські окупанти намагаються підняти бойовий дух мобілізованих за рахунок відрядження в Україну служителів культу з РПЦ, - Генштаб

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рпц
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, як у російській армії намагаються підняти бойовий дух мобвлвзованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Священник РПЦ на передовій у рясі стріляє з гранатомета: "Московская духовная академия сражается с НАТО". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Школа політруків з першого відділу НКВС ніколи не зникала.
    Просто форма інша - ряса замість гімнастерки.
  • Philip c31e0bf0
  • Aleks Sun
    Тоді його, як правило, *******.
    Православний окупант б'є свого побратима-мусульманина і встановлює йому графік молитов: "Да, за#бал ты своим Аллахом! Будешь молиться, когда мы скажем!". ВIДЕО Джерело:

    Скоро буде відео як православний кацап сідає на пляшку перед мусульманином.
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