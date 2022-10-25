Російські окупанти намагаються підняти бойовий дух мобілізованих за рахунок відрядження в Україну служителів культу з РПЦ, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, як у російській армії намагаються підняти бойовий дух мобвлвзованих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту".