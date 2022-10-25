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ЗСУ не мають жодного виду зброї масового ураження, - Залужний провів переговори з генералом Міллі

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залужний,міллі
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі ситуацію із російською провокацією із "брудною бомбою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив: "Поспілкувався з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Запевнив, що російські звинувачення про "плани" України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження. Єдина зброя "масового ураження", яка у нас є, - це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога. Підкреслив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, домівки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує росія для того, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну.

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Під час інформування генерала Міллі про оперативну ситуацію я зауважив, що Збройні Сили України проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот і вигідних рубежів. Ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована.

Росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману щодо своїх реальних намірів, однак ці спроби зазнають невдачі - ми бачимо реальний стан справ і належним чином реагуємо.

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У відповідь на запитання свого американського колеги про способи і засоби протидії масованим атакам БПЛА типу "Shahed-136" я поділився нашим досвідом, який, сподіваюся, стане корисним країнам-партнерам.

Довіра і взаємна підтримка є основою наших партнерських взаємин і запорукою прийдешньої Перемоги".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Sergey Stolyarenko
    Я дещо здивую, але по меморандуму не все зобов'язані були знишувати-віддавати. Деякі пдрси (кучма) вирішили, що можуть віддати тушки (ту160) та деякі ракети "х" просто за вигадані 250 лямів боргів! Просто багато із українців навіть не пам'ятають ті часи і особливо о.тузлу (коли була спроба захопити територію України і тоді тушки (вони ще були у нас на озброєнні) "розрядили" цей "конфлікт"-спробу 1ї анексії території України. Тоді )(уйло був прем'єрміністорм терорашки)! Хоча по факту згоден - підписання меморандуму (кучма підписав!) знищив всю броню України за 1 секунду!). Питання...Чмоу ці пдалюка й досі не сидить? (і це після того як "киривникамоторсіч")!
  • Sophia-Maria Duglass
    БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ . Отобрали у Украины ядерную зброю и ракеты. Теперь раша разоряет Украину
  • Luis Santos
    Так не мають на привилику жаль. Подивіться відео Юрія Швеця 345-2 в youtube і послухайте на скількі кучма в свій час приніс збитків оборонній спроможноссті України...ві віддав тактичні ядерні боезаряди які не треба було знищувати ні по якім конвенціям чи будапешстькому меморандому. Він також віддав стратегічні бомбардувальнекі за бесьцінь і також ракети х-55 ті самі "калібри" якіми нас терер ********. Кучма в першу чергу привів Україну до такого жалюгидного стану. До речі де він?! від початку війни про нього і не чути?
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