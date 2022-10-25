ЗСУ не мають жодного виду зброї масового ураження, - Залужний провів переговори з генералом Міллі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Головнокомандувач ЗСУ.
Залужний зазначив: "Поспілкувався з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Запевнив, що російські звинувачення про "плани" України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження. Єдина зброя "масового ураження", яка у нас є, - це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога. Підкреслив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, домівки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує росія для того, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну.
Під час інформування генерала Міллі про оперативну ситуацію я зауважив, що Збройні Сили України проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот і вигідних рубежів. Ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована.
Росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману щодо своїх реальних намірів, однак ці спроби зазнають невдачі - ми бачимо реальний стан справ і належним чином реагуємо.
У відповідь на запитання свого американського колеги про способи і засоби протидії масованим атакам БПЛА типу "Shahed-136" я поділився нашим досвідом, який, сподіваюся, стане корисним країнам-партнерам.
Довіра і взаємна підтримка є основою наших партнерських взаємин і запорукою прийдешньої Перемоги".