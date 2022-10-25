На південному напрямку ЗСУ знищили 40 окупантів, ворожий ЗРК "Оса" та три склади з боєприпасами, - ОК "Південь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь" .
Авіацією ЗСУ відпрацьовано 5 атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєнню та техніці.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань, у тому числі й по мінометних та артилерійських позиціях ворога.
Підтверджені втрати противника: 40 російських солдатів; 3 танки, зенітно-ракетний комплекс "Оса"; 6 одиниць автобронетехніки; 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Каховському районах; БПЛА типу "Орлан". Пошкоджено 6 танків.
Ситуація у Чорному морі продовжує визначатися штормовою погодою. Угруповання ворожого флоту складається з 11 кораблів, серед яких 3 великі десантні кораблі і 2 надводні носії "Калібрів".