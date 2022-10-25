"Кухар Путіна" Пригожин залучив Гіркіна до створення військової структури, яка може загрожувати президенту РФ, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує набирати силу і будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони Росії, що може стати великою загрозою для правління президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що саме Пригожин рекрутує добровольчий батальйон, у який тепер влаштувався колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін.

Гіркін відомий своєю їдкою критикою керівництва Міноборони РФ, зазначають експерти.

Пригожин може вільно рекламувати себе та свої сили, одночасно критикуючи кремлівських чиновників чи Збройні сили Росії, не побоюючись опору.

Путін залежить від сил "Вагнера" у Бахмуті і, ймовірно, намагається утихомирити Пригожина, який підриває армію.

Пригожин, наприклад, саркастично заявив, що він будує "лінію Вагнера", щоб російські збройні сили, які "ховаються за спинами Вагнера", почувалися в безпеці.

Пригожин також часто критикує армію Росії в ЗМІ, на відміну від Міноборони РФ, яке обмежене у своїх публічних заявах. Пригожин також виграє від того, що він не займає офіційну відповідальну посаду, вважають аналітики.

Крім того, Пригожин, мабуть, дистанціювався від чеченського лідера Рамзана Кадирова після того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування привернула велику увагу.

Це може свідчити про те, що Кадиров втрачає вплив і може боятися втратити свій контроль над регіоном на тлі несхвалення чеченцями його вимог на підтримку путінської війни.

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