Український Червоний Хрест вимагає жорстких заходів проти російського за збір грошей для сімей мобілізованих
Про це заявили в Національному комітеті Товариства Червоного Хреста України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російський Червоний Хрест вкотре порушує принцип нейтральності, розпочавши підтримку політичної акції #МИВМЄСТЄ, започаткованої Москвою, в межах якої передбачена допомога військовослужбовцям.
"Червоний Хрест України закликає партнерів з Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця до необхідності запровадження жорстких заходів щодо недопущення таких дій російським Червоним Хрестом", - йдеться в повідомленні.
Російський Червоний Хрест є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (не плутати з Міжнародним комітетом Червоного Хреста) – міжнародного гуманітарного руху, в якому беруть участь майже 97 мільйонів добровольців у всьому світі.
Задекларована мета МРЧХ – "захист людського життя та здоров'я, запобігання людським стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, релігійних та політичних поглядів".
Міжнародний комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста в Україні не мають зв’язку із Російським Червоним Хрестом.